£²£¶Æü¡¢²ÏËÌÈþ½Ñ´Û¤Ç²ÏËÌ¸ÅÂåÊÉ²è·Ý½ÑÌ¾ÉÊÅ¸¤ò¸«³Ø¤¹¤ëÍè´Û¼Ô¡£¡ÊÀÐ²ÈÁñ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿ÄÄÂ¶ÊÝ¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒÀÐ²ÈÁñ10·î28Æü¡ÛÃæ¹ñ²ÏËÌ¾ÊÀÐ²ÈÁñ»Ô¤Î²ÏËÌÈþ½Ñ´Û¤Ç¤³¤Î¤Û¤É¡¢²ÏËÌ¸ÅÂåÊÉ²è·Ý½ÑÌ¾ÉÊÅ¸¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£²ñ´ü¤Ï10·îËö¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¸å´Á¤«¤éÌÀÀ¶»þÂå¤Ë¤«¤±¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¾ÊÆâ24¥«½ê¤ÎÊè¤ä»û±¡¤ÎÊÉ²è131ÅÀ¤ò¡¢¹âÀººÙ¥¹¥­¥ã¥ó¡¦¥×¥ê¥ó¥Èµ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤ÆºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²£¶Æü¡¢²ÏËÌÈþ½Ñ´Û¤Ç²ÏËÌ¸ÅÂåÊÉ²è·Ý½ÑÌ¾ÉÊÅ¸¤ò¸«³Ø¤¹¤ëÍè´Û¼Ô¡£¡ÊÀÐ²ÈÁñ