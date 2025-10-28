ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¥É¥ë±ß£±½µ´Ö£¹¡¥£³¡ó¤Ë¾å¾º¡¢±ß¹â¤ÎÆ°¤­·Ù²ü¤Ç USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK9.305.517.515.95 1MO8.525.577.136.87 3MO8.916.057.646.89 6MO9.116.448.077.21 9MO9.256.678.397.45 1YR9.326.868.617.63 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.808.266.32