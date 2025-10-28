¥×¥íÌîµå¡¦ÃæÆü¤Ï28Æü¡¢½ÙÂÀÁª¼ê¤ÈÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£½ÙÂÀÁª¼ê¤Ï2010Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤È¡¢2022Ç¯¤ËÃæÆü¤Ë°ÜÀÒ¡£6Ç¯Ï¢Â³ÂÇÎ¨¤Ï1³äÂæ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢º£µ¨¤Ï22»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤È17ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.235¤ÎÀ®ÀÓ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£