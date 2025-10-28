大相撲の横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）が28日、福岡市西区の部屋で九州場所（11月9日初日、福岡国際センター）に向けた稽古を再開した。四股、すり足、てっぽうなどの基礎運動で、たっぷりと汗を流した。「今日から本格的に稽古がスタートした。しっかりと初日に間に合うよう最善の準備を尽くしたい」。ぶつかり稽古では十両・白熊（26＝二所ノ関部屋）に胸を出し、砂まみれにした。福岡市内での力士会に出席後は横綱・