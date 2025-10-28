¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤Ï28Æü¡¢³«Ëë»þ´ü¤¬¸½¹Ô¤Î2·î¤«¤éÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë2026¡Á27Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÆüÄø¤ÎÂçÏÈ¤òÈ¯É½¤·¡¢J1¤Ï26Ç¯8·î¾å½Ü¤Ë³«Ëë¤·¡¢ºÇ½ªÀá¤Ï27Ç¯6·î¾å½Ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£