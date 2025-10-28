ÌÀ¼£¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï28Æü¡¢»ö¶È»Ò²ñ¼Ò¤ÎÌÀ¼£¤Ç´õË¾Âà¿¦¤òÊç¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¶ÐÂ³15Ç¯°Ê¾å¤ÎËþ50ºÐ°Ê¾å¤Î´ÉÍý¿¦¤ÈÁí¹ç¿¦¤Î¼Ò°÷¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢Êç½¸¿Í¿ô¤ÏÄê¤á¤Ê¤¤¡£¶ÈÀÓ¤¬·øÄ´¤ÊÃæ¤Ç¤Î¡Ö¹õ»ú¥ê¥¹¥È¥é¡×¤È¤Ê¤ë¡£