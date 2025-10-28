¤¨¡¼»ÄÇ°¡ª¡Ö²¼Íú¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤È¤«¤Ê¤¤¤è¤Í£÷£÷¡×¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸¦½¤Ãæ¤Ë¥»¥¯¥Ï¥éÈ¯¸À!?¡¿²æ¤¬¼Ò¤¬¾¼ÏÂ¤¹¤®¤ë·ï¡Ê1¡Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¡¢¿·Â´¤ÇÃÏ¸µ¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤Î²¼ÀÁ¤±²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·¤¿º»Ìí¹á¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸¦½¤¤Ë»²²Ã¤·¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç¤Î¾å»Ê¡¦ÍºÅÄ¤Î¸ÀÆ°¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Þ¤¹¡£º»Ìí¹á¤ÎÉô²°¤Ë±Ç¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ù¥Ã¥É¤ò¸«¤Æ¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ã¤Æ¥¨¥Ã¥Á¤À¤Í¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤ê¡¢ÃËÀ­¼Ò°÷¤Ë¡ÖµðÆý¤¬¹¥¤­¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·