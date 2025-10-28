北海道中央バスは11月1日〜2026年3月31日の期間、デジタルスタンプラリーイベント「定期観光バス×キュンちゃん デジタルフォト＆スタンプラリー」を開催する。●北海道土産の詰め合わせを抽選でゲット同イベントは、10月15日に発売した北海道中央バス・定期観光バスオリジナルグッズ「キュンちゃんコラボ アクリル万年カレンダー」でのコラボを記念して開催される。全7カ所のスタンプ設置施設にあるコードを、スマートフォ