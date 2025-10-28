「ワールドシリーズ・第３戦、ドジャース６−５ブルージェイズ」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースが劇的なサヨナラ勝ちで延長十八回の死闘を制した。佐々木朗希投手も満面の笑みを浮かべて歓喜の輪に加わり、試合後には一言「きょう僕は投げていないです」とおどけてクラブハウスを後にした。ワールドシリーズ初登板を迎えたのは八回１死一、二塁のピンチ。ドライヤーが失策と安打で１死一、二塁のピンチを招いた。ここで