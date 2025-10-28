広島からドラフト４位指名を受けた工藤泰己投手（２２）＝北海学園大＝が２８日、札幌市内の同大学で白武スカウト統括部長、近藤スカウトから指名あいさつを受けた。最速１５９キロを誇る北海道出身の右腕。指名後はお祝いの連絡が絶えず、「ＬＩＮＥだと、１００件以上はたまっていた」と笑顔。球団への印象については「なんと言ってもイメージカラーの赤。スタジアムが真っ赤に染まっている」と目を輝かせた。快速球に加え