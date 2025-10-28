「ピンク・レディー」の増田惠子が、ピンク・レディーとしてデビュー５０周年、そして、ソロとしてデビュー４５周年を迎える来年２月８日に東京・有楽町のＩ’ＭＡＳＨＯＷでアニバーサリーコンサートを開催すると発表した。今回は自身初となる、セットリスト（曲順）を事前公開しての特別企画となる。通常、本番までベールに包まれているセットリストを事前に公開するのは極めて異例。名だたるシンガー・ソングライターや