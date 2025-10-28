¥µ¥®¥Ì¥Þ¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢¡Ö±Ë¤²¤Ê¤¤»Ò¤ò¤Ê¤¯¤½¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×Å®¿åËÉ»ß¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ø¿Æ»Ò¤Ç³Ø¤Ö¡ªÃå°á±Ë¤¿¤¤¤±¤ó¡ª¡Ù¤ò2025Ç¯10·î26Æü(Æü)¤Ë¥µ¥®¥Ì¥Þ¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¥¯¥é¥Öºí¾Â¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï24ÁÈ48Ì¾¤Î¿Æ»Ò¤¬»²²Ã¡£¡ÖÉþ¤òÃå¤¿¤Þ¤Þ¿å¤ËÍî¤Á¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤â¤È¡¢³Ú¤·¤¯³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡ÈÌ¿¤ò¼é¤ëÎÏ¡É¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£ ¥µ¥®¥Ì¥Þ¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¥¯¥é¥Ö¡Ø¿Æ»Ò¤Ç³Ø¤Ö¡ªÃå°á±Ë¤¿¤¤¤±¤ó¡ª¡Ù&#160