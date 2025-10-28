女優のビジュー・フィリップスが、性犯罪の罪で服役中の夫で俳優のダニー・マスターソンの姓を娘から削除する手続きを開始した。ドラマ「ザット’70sショー」などで知られたダニーは、およそ20年前に2人の女性をレイプした罪で有罪となり、懲役30年から終身刑を言い渡されている。これを受け、ビジューは11歳の娘の姓をフィリップスへ変更しようとしているようだとTMZが報じている。 【写