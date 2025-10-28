肉のよいち名駅本店7周年祭開催 焼肉好き必見な大盤振る舞いの1ヶ月！ 名古屋駅東山線ミヤコ地下街4番出口より徒歩3分ほどの『肉のよいち名駅本店』。 オープン7周年を迎えて、日頃のご愛顧に感謝を込めた1ヶ月限定のスペシャルなイベントを実施します。 期間は11月1日(土)～11月30日(日)。 焼肉女子はもちろん、名古屋で超お得なディナータイムを狙っている人には、見逃せない内容です。 1ヶ月限定のお