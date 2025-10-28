世界ボクシング協会（ＷＢＡ）スーパーライト級タイトルマッチ（１１月１４日・米フロリダ州マイアミ）で、王者のゲーリー・ラッセル（米）に挑む同級１位の平岡アンディ（大橋）が２８日、横浜市内で練習を公開した。シャドーボクシングを行い、軽快な動きを披露。世界初挑戦の平岡は、「コンディションも良くて調子も良くて、（試合が）決まってからここまで来るのにアッという間だった。ワクワクしている気持ちと、すごく楽