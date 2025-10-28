人生に意味はあるのか。この根源的な問いに、ルーマニアのある哲学者は「本質的な意味はない」と答えた。哲学者・小川仁志さん監修の新刊『スッと頭に入る哲学 哲学は人生の道しるべ』（昭文社）から、楽に生きるための秘訣を紹介しよう――。※本稿は、監修・小川仁志『スッと頭に入る哲学 哲学は人生の道しるべ』（昭文社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／freemixer※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／fr