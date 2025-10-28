Æ£°æ¼·´§¤¬¤Ò¤È¤Ä¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼º¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÆ£°æÁïÂÀ¼·´§(23) ¥¿¥¤¥È¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡È¤¢¤Î»þ¡É¤È¾õ¶·¤¬¹ó»÷¡Ä À±¼èÉ½¤ÏÁ´¤¯°ì½ï ºÇ½ª¶É¤ÎÉñÂæ¤âÆ±¤¸¤¯»³ÍüŽ¥¹ÃÉÜ»Ô¤ÎŽ¢¾ïÈØ¥Û¥Æ¥ëŽ£ ²¦ºÂÀïÂè5¶É ¾­´ý¤Ë¤ÏÈ¬¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢Æ£°æ¤µ¤ó¤Ï±Ã²¦¤ò½ü¤¯¼·¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ£°æ¼·´§¤Ï¤â¤È¤â¤È¡ÈÈ¬´§¡É¤Ç¡¢°ËÆ£¤µ¤ó¤Ë¡È±Ã²¦¡É¤ÎºÂ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¼·´§¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ º£²ó¤Ï¡¢¤³¤Î²¦ºÂ¤ò¤«¤±¤¿ºÇ½ª¶É¤¬¹Ô¤ï¤ì