■黒字なのに早期退職や希望退職を募集黒字なのに早期退職や希望退職を募集する企業が増えている。東京商工リサーチがまとめた2025年1月〜9月30日までに「早期・希望退職募集」をした上場企業は34社にのぼった。件数自体は前年同期の46社から26％減少したが、対象人数は1万488人と前年同期の8534人の約1.2倍に増加している。しかも、早期・希望退職を募集した企業のうち黒字企業が全体の65％を占めている。黒字なのに希望退職とは