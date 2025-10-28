南極や高地、離島といった「極地」を訪れるツアーが富裕層の間で人気を集めている。クマ問題を取材するライターの中野タツヤさんは「2022年、プライベートヘリでロシア極東地域の絶景や野生動物を見学するツアーに参加したカップルがツアー中に亡くなる事件が起きた。遺体はヒグマによって激しく食害されていた」という――。写真＝iStock.com／guenterguni※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／guenterguni■お金持ちに人気