大谷翔平の本塁打にジャスティン・ビーバーはブーイング(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間10月27日、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦に「1番・DH」でスタメン出場。3回の第2打席、7回の第4打席に、それぞれ本塁打を放つなど、4安打3打点の大活躍。5打席目以降は徹底的に警戒され、4打席連続の申告敬遠。1試合4度の申告敬遠はワールドシリーズの新記録で、1試合8出塁もポストシーズンの新