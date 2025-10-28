学校給食や病院給食向け専門展示会「フードシステムソリューション」が10月15〜17日の3日間、東京ビッグサイトで開催された。出展した厨房機器メーカーは、調理現場で外国人材が増えていることから、多様性に配慮した機器を展示、紹介した。〈手洗い動画のモニターを設置/タニコー〉タニコーは『現場が少しでも楽になってほしい』をテーマに、大量調理に関わる“ちょっとしたストレス”を解消できる機器を多数展示した。中でも、「