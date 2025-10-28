¡þMLB¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹6¡ß-5¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º(ÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï±äÄ¹18²ó¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿»àÆ®¤Ë¾¡Íø¡£¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÅÐÈÄ½àÈ÷¤ò¤·¤¿»³ËÜÍ³¿­Åê¼ê¤È¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬Ç®¤¤ÊúÍÊ¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬10Åê¼ê¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬9Åê¼ê¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢Î¾·³¹ç¤ï¤»19Åê¼ê¤¬ÅÐÈÄ¤¹¤ëÁíÎÏÀï¡£8²ó¤«¤éÎ¾·³¤ÎÅê¼ê¿Ø¤¬¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¡Ö0¡×¤òÊÂ¤Ù¤ëÃæ¡¢±äÄ¹18²ó¤Ë¤Ï2ÆüÁ°¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç9²ó1