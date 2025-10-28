◇ワールドシリーズ第3戦ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月27日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、本拠でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に「1番・DH」で出場し、2本塁打を含む9出塁の歴史的活躍を見せた。チームは5―5の延長18回にフレディ・フリーマン内野手（36）のサヨナラ本塁打で劇的勝利。WS史上2番目の試合時間となる6時間39分の死闘を制し、対戦成績