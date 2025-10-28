「ワールドシリーズ・第３戦、ドジャース６−５ブルージェイズ」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手が延長十八回からブルペンで準備を開始。フリーマンのサヨナラ弾で死闘に終止符が打たれると、ベンチ前に戻ってきた山本はロバーツ監督に抱きしめられた。試合後、山本は「もういくしかない」と思った。ロバーツ監督には「絶対にいいとは言わないと思うけど、準備しながら考えようと」と会談の内容を明かした