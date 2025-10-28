【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領は２７日、２０２８年大統領選を共和党の副大統領候補として戦う可能性を否定した。当選すれば、米国憲法が禁じる「３選」を回避しながら影響力を維持できるとされるが、トランプ氏は「小ざかしすぎる」と述べた。大統領専用機内で記者団に語った。トランプ氏は、副大統領候補として出馬すること自体は「認められている」とした上で、「国民は好まないだろう」との認識を示した。