£Ä£å£Î£Á¤Ï£²£¸Æü¡¢ÀÐ°æÂöÏ¯Ìî¼ê¥³¡¼¥Á¤«¤éº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂàÃÄ¤Î¿½¤·Æþ¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¼õÍý¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡££¹£¸Ç¯¤Î£Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÀÐ°æ¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¹­Åç¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¢µð¿Í¤È»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ£³µåÃÄ¤òÅÏ¤êÊâ¤­¡¢£²£°£²£±Ç¯¥ª¥Õ¤Ë£±£´Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸ÅÁã¤ËÉüµ¢¡££±·³Ìî¼êÁí¹ç¥³¡¼¥Á¡¢¥Á¡¼¥ÕÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡¢ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¡¢º£µ¨¤ÏÌî¼ê¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¼ç¤Ë£²·³¤Ç¼ã¼êÁª¼ê¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿