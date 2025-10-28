青森県むつ市の中間貯蔵施設に搬入された、核燃料を収めた金属製専用容器＝27日（リサイクル燃料貯蔵提供、画像の一部が加工されています）東京電力は28日、新潟県の柏崎刈羽原発の使用済み燃料138体を、青森県むつ市の中間貯蔵施設へ搬入したと発表した。昨年9月に続き2度目で、貯蔵は207体となった。東電は同原発再稼働に備え、保管場所の逼迫解消を進める。東電によると、核燃料を収める金属製専用容器（キャスク）の新潟か