年賀はがきの新サービスをPRするイベントに登場したご当地キャラクターら＝28日午後、東京都内日本郵便は28日、2026年用の年賀はがきの新サービスをPRするイベントを東京都内で開いた。好きなキャラクターに年賀はがきを送ることができる「推し活」や、相手がギフトを受け取れるサービスが目玉で、利用を促す。年賀はがきの発売は30日から。新サービス「推し活年賀」では、人気キャラへの送り先を特設サイト「郵便年賀.jp」な