ºÇ¹âºÛ¤Ï28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÁêÌÏ¸¶»Ô¤ÎÃÎÅª¾ã³²¼Ô»ÜÀß¡ÖÄÅµ×°æ¤ä¤Þ¤æ¤ê±à¡×¤ÇÆþ½ê¼Ô¤é45¿Í¤¬»¦½ý¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤Ç»à·ºÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤¿¸µ¿¦°÷¿¢¾¾À»»à·º¼ü¡Ê35¡Ë¤ÎºÆ¿³³«»Ï¤òµá¤á¤ëÆÃÊÌ¹³¹ð¤ò´þµÑ¤¹¤ë·èÄê¤ò¤·¤¿¡£