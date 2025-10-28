ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は２７日（日本時間２８日）に本拠地ロサンゼルスでのブルージェイズとのワールドシリーズ（ＷＳ）第３戦で延長１８回、６時間３９分の熱戦を６―５でサヨナラ勝ちした試合後、記者会見で笑顔を見せた。主な一問一答は以下の通り。――ＷＳの歴史に残る死闘を制した「そうだね、間違いなく史上最高のワールドシリーズの一つだった。エモーショナルだったし、出し切った。しかも今夜また試合が