漫画家の沖田×華さんは、子どものころに発達障害の一種である「学習障害（LD）」と「注意欠陥多動性障害（ADHD）」、さらに「アスペルガー症候群（現在の自閉スペクトラム症の一部）」の診断を受けました。「今は自分の特性と向き合いながら生活できている」と話す沖田さんに、発達障害をどのように受け入れていったのかを伺いました。 【写真】沖田さんの特性を理解し、支えてくれた夫と結婚式の様子（13枚目/全14枚）