衝撃作『28年後...』（2025）待望の続編『28年後... 白骨の神殿』より、日本版予告編とポスターが届けられた。 ﻿ 『28年後...』は、監督ダニー・ボイルとアカデミー賞ノミネートの脚本家アレックス・ガーランドがタッグを組み、全世界を震え上がらせたサバイバル・スリラーのシリーズ最新作。『28年後... 白骨の神殿』は、新章第2弾として2026年1月16日より日米同時公開