２８日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、高市早苗首相と６年ぶりの来日となったトランプ米大統領との初の日米首脳会談が東京・元赤坂の迎賓館で行われたことを報じた。同番組では、席上、高市首相がトランプ大統領をノーベル平和賞に推薦すると伝えたことを速報。コメンテーターで出演のテレビプロデューサー・デーブ・スペクター氏は「外交面では確かに仲裁役としては役に立って