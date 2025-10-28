◆米大リーグワールドシリーズ第３戦ドジャース６X―５ブルージェイズ＝延長１８回＝（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）２日前に９回１失点完投したドジャースの山本由伸投手が２７日（日本時間２８日）、本拠地ブルージェイズ戦後に取材に応じ、「投手もいなかったので、行くしかないと思った。体調的にも今日は行けると思った。志願というか、もういなかったので、準備できると言いました。