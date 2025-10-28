◇ワールドシリーズ第3戦ドジャース6×―5ブルージェイズ（2025年10月27日ロサンゼルス）ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦でWS史上最長に並ぶ18回に及ぶ延長戦の末、WS史上2番目の試合時間となる6時間39分の死闘を制し、サヨナラ勝ちで対戦成績を2勝1敗とした。この試合は記録ラッシュの一戦となった。大谷翔平は2発を含む全9打席出塁。1試合9出塁はポストシー