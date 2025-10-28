DeNA¤Ï28Æü¡¢ÀÐ°æÂöÏ¯Ìî¼ê¥³¡¼¥Á¡Ê55¡Ë¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Öº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂàÃÄ¤Î¿½¤·Æþ¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¼õÍý¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£ÀÐ°æ»á¤Ï89Ç¯¤Ë²£ÉÍÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤ËÆþÃÄ¤·¡¢¹­Åç¤Ç12Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï¹­Åç¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¢µð¿Í¤Î¥³¡¼¥Á¤òÎòÇ¤¡£22Ç¯¤Ë1·³Ìî¼êÁí¹ç¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¸ÅÁã¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£Á°Ç¯ºÇ²¼°Ì¤Ë½ª¤ï¤êÆ±Ç¯¤¬2Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿»°±ºÂçÊåÁ°´ÆÆÄÀ¯¸¢²¼¤Ç¡¢ÎëÌÚ¾°Åµ¡¢ºØÆ£Î´¤é¡Ö98Ç¯VÀï»Î