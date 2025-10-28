グランフロント大阪、グラングリーン大阪は28日、クリスマスイベントの内容を発表した。共同開催となる『miffy Christmas in UMEKITA』では、大阪・関西万博オランダパビリオンに展示されていたミッフィー像がクリスマスの装いとなって登場する。【写真】うめきたにミッフィーたくさん登場隠れミッフィーもグランフロント大阪は「GRAND WISH CHRISTMAS 2025」と題し、グラングリーン大阪は南館開業後初の冬となり『GRAND GRE