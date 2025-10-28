【クアラルンプール＝井戸田崇志】中国と東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）は２８日、マレーシアの首都クアラルンプールで自由貿易協定（ＦＴＡ）を拡充する調印式を開いた。トランプ米政権の高関税政策に対抗するため、中国はＡＳＥＡＮとの関係強化を図る。デジタル経済やサプライチェーン（供給網）強化など９分野で協力を深める。データ流通を促進し、電子決済の普及や部品取引の活性化に取り組み、税関手続きの円滑化も進