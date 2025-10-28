plenty¤ÎCD¥Ç¥Ó¥åー15¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¡¢2017Ç¯9·î¤ËÆüÈæÃ«Ìî³°Âç²»³ÚÆ²¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤Î²»¸»¤¬¡¢10·î29Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§the cabs¡¢12Ç¯¤Ö¤ê¤Î³èÆ°ºÆ³«¤Ç¥Ð¥¤¥é¥ë¥Á¥ãー¥È¥¤¥ó¸½ºß¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡Ë Àè·î¤è¤ê¥ìー¥Ù¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬»ÏÆ°¤·¤¿plenty¡£Æ±ºîÉÊ¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ç¡¢plenty¤¬¥é¥¤¥Ö²»¸»¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á