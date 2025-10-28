俳優・賀来賢人が表紙の『GQ JAPAN』12月号が10月31日（金）にコンデナスト・ジャパンより発売される。 【画像】中森明菜が『VOGUE JAPAN』初登場長い活動休止期間を経た“今”に迫る 今号のテーマは「NEW STANDARDS 定番は進化する」。表紙を飾るのは、俳優・賀来賢人。俳優としてはもちろん、プロデューサーとしても活動の幅を広げる賀来が、経験を重ねる中で育んできた“本物を見極める審美眼”をも