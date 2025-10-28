2025年10月27日、香港メディア・香港01は、中国で建造中の「人工太陽」が2027年に完成予定であると報じた。記事は、中国外交部の毛寧（マオ・ニン）報道官が25日、SNSのXで「人工太陽」が27年に完成予定だとした上で「この装置が人類史上初めて核融合による発電を実現する可能性がある」と述べたことを紹介した。記事によると、「人工太陽」とは安徽省合肥市で建設中の「トカマク型核融合実験炉（BEST）」のことで、高磁場超伝導ト