°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤ò½Æ·â¤·¡¢»¦³²¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤¬¡¢28Æü¸á¸å2»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÛÈ½¤Ï¡¢¸á¸å4»þ10Ê¬¸½ºß¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆàÎÉÃÏÊýºÛÈ½½êÁ°¤«¤é¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÂçÌîÍºÅÍµ­¼Ô¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¸á¸å2»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿½é¸øÈ½¤Ç¡¢»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¤Ï¡ÖÁ´¤Æ»ö¼Â¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢»¦¿Íºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£»³¾åÈï¹ð¤Ïµ¤¤À¤ë¤¤ÍÍ»Ò¤ÇÆþÄî¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇòÈ±¤Þ¤¸¤ê¤ÎÄ¹È±¤Ç¡¢»ö·ïÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ÈÈæ¤Ù¡¢¤ä¤Ä