Ê¡²¬¸©¤Î¾åÅÄÅ¯»ÒÉûÃÎ»ö¡Ê±¦Ã¼¡Ë¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤¹¤ëÂç¤ÎÎ¤¡Ê±üº¸¤«¤é2¿ÍÌÜ¡Ë¤ÈË­¾ºÎ¶¡ÊÆ±3¿ÍÌÜ¡Ë¤ÎÎ¾²£¹Ë¡á28Æü¸á¸å¡¢Ê¡²¬¸©Ä£¤È¤â¤Ë¶å½£¾ì½ê½éÍ¥¾¡¤¬·ü¤«¤ëÂç¤ÎÎ¤¡¢Ë­¾ºÎ¶¤ÎÎ¾²£¹Ë¤¬28Æü¡¢Ê¡²¬¸©¤Î¾åÅÄÅ¯»ÒÉûÃÎ»ö¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¤¿¡£Âç¤ÎÎ¤¤Ï¸©Ä£¤Ç¡Ö½éÆü¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤ËºÇÁ±¤Î½àÈ÷¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÏÃ¤·¡¢Ë­¾ºÎ¶¤Ï¡ÖÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¾åÅÄÉûÃÎ»ö¤Ï¡Ö¸©¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£