ライフスタイルブランド「Maison de FLEUR」（メゾン ド フルール）が、サンリオのキャラクター「がおぱわるぅ」と初めてコラボレーションしたアイテムの受注販売を、10月24日（金）からECサイト「STRIPE CLUB」で行っている。受注期間は11月16日（日）23時59分まで。Maison de FLEURが「がおぱわるぅ」と初のコラボレーション2022年にデビューした「がおぱわるぅ」は、“おむらいす島”に住む恐竜のキャラクターで、今回は表