ディズニー公式動画配信サービス「ディズニープラス」は、オリジナルアニメーションシリーズ『スター・ウォーズ: ピジョンズ』Volume 3を10月29日(水)より日米同時独占配信開始します！この配信開始を記念し、配信を翌日に控えた10月28日(火)に、KABUTO ONEにて配信直前イベントが実施されました☆ 『スター・ウォーズ:ビジョンズ』Volume3 配信直前イベント 登壇者(敬称略):[神風動画] 水野貴信[Production I.G]