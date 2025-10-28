山田製作所が開発した、次世代モビリティー「ラクティボ」を販売すると発表した上毛新聞社の関口雅弘社長（左）＝28日午前、前橋市上毛新聞社（前橋市）は28日、電動モーターで動く次世代モビリティー「ラクティボ」を販売すると発表した。新聞社による次世代モビリティーの販売は全国的にも珍しい。新聞販売店のネットワーク活用で独自の事業展開を目指す。価格は1台34万8千円。ラクティボは、自動車部品メーカーの山田製作所