奈良地裁の建物に近づいた男性を制止する警察官＝28日午後1時1分安倍晋三元首相銃撃事件の初公判があった奈良地裁では、厳重な警戒態勢が敷かれた。裁判所敷地内には5人以上の警察官が警備に当たり、傍聴人は法廷に入るまでに2回の厳しい検査を受けた。廷内には腕時計や財布、自前のペンも持ち込めない異例の対応となった。奈良地裁入り口付近では金属探知機を設置して所持品を検査。さらに公判のある法廷の入り口前で、入廷し