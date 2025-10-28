近年深刻化しているクマによる人身被害。秋田県の鈴木健太知事は、自身のインスタグラムで「県内全域でクマによる人身被害が続き、きわめて深刻な状況となっております」などと呼び掛け、「人身被害のピークは10月」と県民に一層の警戒を求めた。【画像】「クマと会ったら」対策イラスト10月がピーク！人身被害の発生状況秋田県は2020年度〜2024年度までの98件108人の自身被害をまとめた結果、クマ被害は「10月」にピークを迎える