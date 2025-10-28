中国証券監督管理委員会（CSRC）は10月27日、「資本市場における中小投資家保護の強化に関する若干の意見」を発表しました。中小投資家が注目する重点課題に焦点を当て、発行・上場過程における中小投資家保護の強化や、中小投資家の公平な取引に資する制度環境の整備、経営機関の中小投資家保護責任の徹底、中小投資家の利益を侵害する違法行為の厳格な取り締まりなど8つの面で、23項目の具体的な措置を提示しました。 新制度は、