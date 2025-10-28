Åìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¥¿¥¤¥È¤Ê¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¼ã¼ê¤Î¿Íµ¤½÷Í¥¤¬ÂçÃÀ¤Ê?ÇØÃæÁ´³«¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È?¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£27Æü¤ËÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«(ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è)¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡ÖÂè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï½Ð¸ý²Æ´õ(24)¡£²«¿§¤¤¥¿¥¤¥È¤Ê¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¥É¥ì¥¹¤ÎÇØÃæ¤ÎÉôÊ¬¤ÏÂç¤­¤¯³«¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ª¤«¤éÇØÃæ¤¬¤Û¤Ü´Ý½Ð¤·¤Î¾õÂÖ¤À¡£¡ÖÂè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç